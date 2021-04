Moçambique tem de encontrar um milhão com HIV que está fora de tratamento

"Hoje há 2,2 milhões de pessoas que são positivas para o HIV [em Moçambique] e desses, só 1,2 milhões estão em tratamento", ou seja: "Há um milhão que está fora, que temos de encontrar para colocar em tratamento e garantir que ficam", referiu.

"Há um desafio e temos de ajudar Moçambique a levar estes serviços" de diagnóstico e tratamento do HIV/sida ao encontro da população, além de, ao mesmo tempo, "acabar com os estigmas".

Winnie Byanyima, que é também diretora executiva do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/SIDA (Onusida), falava numa conferência de imprensa via Internet no final de uma visita de quatro dias a Moçambique.

Durante a deslocação, aquela responsável encontrou-se com várias entidades e figuras públicas, entre as quais o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, ao qual reiterou o apoio do programa ao país.

Moçambique não atingiu a meta 90-90-90 prevista para 2020 - 90% da população diagnosticada, 90% dos casos de HIV/sida em tratamento e 90% dos tratados em supressão viral -, mas outros países também não alcançaram esse objetivo, apontou Byanyima.

Essuatíni e Namíbia foram exceções referidas por aquela responsável, como países que conquistaram o feito.

"Moçambique não atingiu" a meta, "mas fez progressos", realçou.

Só que "os dados de Moçambique sugerem que há muito trabalho para fazer para suportar testes e ainda mais para que quem esteja positivo vá para tratamento", referiu a responsável.

Segundo um relatório do Ministério da Saúde (Misau) moçambicano relativo a 2019, 73% das pessoas com HIV tinham sido diagnosticadas, 59% destas estavam em tratamento, mas só 32% atingiram a supressão viral.

Segundo Winnie Byanyima, a sua deslocação a Moçambique esteve também relacionada com o levantamento de necessidades relativa aos ataques armados em Cabo Delgado.

"Quando as pessoas estão deslocadas, perdem acesso a serviços e os riscos aumentam", como o de serem quebradas as rotinas de tratamento, destacou, apelando à máxima atenção para o que se passa no norte de Moçambique.

Grupos armados aterrorizam Cabo Delgado desde 2017, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo `jihadista` Estado Islâmico, numa onda de violência que já provocou mais de 2.500 mortes segundo o projeto de registo de conflitos ACLED e 714.000 deslocados de acordo com o Governo moçambicano.

O mais recente ataque foi feito em 24 de março contra a vila de Palma, provocando dezenas de mortos e feridos, num balanço ainda em curso.

As autoridades moçambicanas recuperaram o controlo da vila, mas o ataque levou a petrolífera Total a abandonar por tempo indeterminado o recinto do projeto de gás com início de produção previsto para 2024 e no qual estão ancoradas muitas das expectativas de crescimento económico de Moçambique na próxima década.