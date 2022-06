Moçambique tem oportunidade histórica no Conselho de Segurança da ONU

"Esta é uma oportunidade histórica para Moçambique ter um papel muito importante e falar pelo continente africano no Conselho de Segurança", disse Mirko Manzoni em entrevista à Lusa, no dia em que Moçambique deverá assumir o lugar de membro não permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas.

"O apoio que o continente africano demonstra ilustra a confiança em Moçambique para trazer paz e estabilidade ao continente; a presença no Conselho de Segurança permitirá mostrar a implementação do processo de paz e fornecer experiências e lições para os outros países que procuram assegurar a paz em todo o mundo", acrescentou o representante de António Guterres.

O responsável considerou que "o processo de paz é um exemplo positivo de implementação da paz, de tal modo que se pode falar de um modelo moçambicano para implementar a paz e reforçar a segurança no país e no continente".

Para Mirko Manzoni, a entrada de Moçambique no Conselho de Segurança da Nações Unidas "é um sinal revelador e muito claro sobre a consolidação da paz e do processo democrático no país, e do esforço para incluir todas as partes da sociedade moçambicana neste processo de democratização da paz".

É "um sinal verdadeiro do esforço que Moçambique e os moçambicanos estão a fazer para construir uma sociedade pacífica e democrática", sublinhou, apontando também os esforços pessoais do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, na construção da paz neste país lusófono africano.

O processo de paz no país, continuou Manzoni, "é um modelo que deve ser compartilhado não apenas com parceiros africanos, mas também no resto mundo, porque não há em nenhum sítio um processo de construção da paz com tanto sucesso como este".

Questionado sobre a importância do mandato na visibilidade do país na comunidade internacional, Manzoni respondeu que a adesão não permanente ao Conselho de Segurança "é um instrumento chave para a promoção dos interesses da política externa, para promover a paz e a estabilidade, que são fundamentais para a prosperidade e o desenvolvimento do país".

A entrada como membro não permanente no Conselho de Segurança, cuja votação decorre a partir das 10:00 em Nova Iorque, mais cinco em Lisboa, será apoiada por todos os países africanos, o que, para Manzoni, "dará a Moçambique uma plataforma para juntar outros países africanos que têm pressionado pela reforma das Nações Unidas para acomodar os interesses únicos do continente africano, mas que são do interesse de todo o mundo".

Moçambique concorre hoje à substituição do Quénia na vaga do representante africano para membro não-permanente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

Cinco Estados-membros --- Equador, Japão, Malta, Moçambique e Suíça --- concorrem às cinco vagas disponíveis. Moçambique e Suíça estão entre os 62 Estados-membros da ONU -- 31,9% do total de membros -- que nunca fizeram parte do órgão.