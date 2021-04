Moçambique. Total e Governo vão decidir como resolver a insegurança em Cabo Delgado

"Nos casos em que uma situação de Força Maior persista por mais de quinze dias consecutivos, as partes reunirão imediatamente para analisarem a situação e acordarem as medidas a adotar para a eliminação da causa de Força Maior para o reinício, de acordo com o disposto neste contrato, do cumprimento das obrigações ao abrigo do mesmo", lê-se no contrato de concessão da exploração.

Em causa está a declaração de `força maior` para a retirada de todo o pessoal que estava a trabalhar no projeto de exploração de gás natural, liderado pela Total na península de Afungi, no norte de Moçambique, e no qual assentam grandes esperanças relativamente ao financiamento do desenvolvimento económico do país.

No documento, a que a Lusa teve acesso parcial, explica-se que o conceito de força maior "significa qualquer causa ou evento, fora do controlo razoável da Parte que alegue ter sido afetada por este evento e não imputável a essa Parte, e que esteja na origem do incumprimento ou mora no incumprimento".

No contrato consultado pela Lusa lê-se ainda que "o termo Força Maior abrangerá fenómenos ou calamidades naturais incluindo, designadamente, epidemias, terramotos, tufões, relâmpagos, inundações, incêndios, explosões, guerras declaradas ou não, hostilidades transfronteiriças, bloqueios, insurreições, distúrbios da ordem pública, distúrbios laborais, greves, quarentenas e atos ilícitos do Governo".

Entre as obrigações que a Total terá de cumprir face a esta declaração de impossibilidade de continuar a trabalhar na construção da central de liquefação de gás natural perto de Palma está a notificação de todas as partes envolvidas, tendo também de "tomar todas as medidas razoáveis e legais para eliminar a causa de Força Maior, sendo que nada do que aqui está contido fará com que seja exigido à concessionário que, com observância da legislação aplicável, resolva quaisquer disputas laborais que não em termos satisfatórios para a concessionária".

Por outro lado, acrescenta-se na parte das obrigações, "após a eliminação ou cessação do evento de Força Maior, [a Total] notificará prontamente as demais partes, tomando todas as medidas razoáveis para o reinício do cumprimento das suas obrigações nos termos deste contrato tão logo quanto seja possível após a eliminação ou cessação da Força Maior".

A petrolífera Total disse hoje à Lusa que o projeto de gás em Moçambique não foi cancelado, mas sim suspenso até que as condições de segurança permitam o reinício dos trabalhos na província de Afungi.

"No ambiente atual, a Total não pode continuar a operar na província de Cabo Delgado de maneira segura e eficiente, por isso todo o pessoal do projeto foi retirado do local e não voltará até que as condições o permitam", disse fonte da petrolífera francesa em resposta à Lusa.

"A Total continua comprometida com Moçambique e com o desenvolvimento do projeto da Área 1 quando as condições o permitirem, e continuará a acompanhar a evolução da situação com grande atenção, em estreito contacto com as autoridades", disse a porta-voz da empresa, quando questionada sobre se a declaração de "força maior" implica a suspensão ou o cancelamento do projeto.

Anastasia Zhivulina referiu que "a `força maior` foi declarada porque a Total é incapaz de cumprir as suas obrigações em resultado da severa deterioração da situação de segurança em Cabo Delgado, um assunto que está completamente fora do controlo da Total".

Avaliado em 20 mil milhões de euros, trata-se do maior investimento privado em curso em África.

Uma semana depois do ataque de 24 de março contra a sede de distrito de Palma, a petrolífera retirou todo o pessoal e abandonou por tempo indeterminado o recinto do projeto de gás na península de Afungi, seis quilómetros a sul da vila.