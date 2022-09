Moçambique. Tropas abrem nova estrada após derrubar maior base rebelde

A conquista de Catupa, no distrito de Macomia, "reduziu drasticamente a capacidade de ação" dos rebeldes contra "as populações da zona", referiu o brigadeiro Omar Saranga, no local, que classificou como "a maior base" do movimento.

Várias sepulturas mostram que muitas pessoas morreram ali às mãos dos grupos armados, ou porque desobedeciam ou por fome, incluindo crianças, como evidenciam as ossadas, explicou.

Catupa serviu "como retaguarda quase inexpugnável do inimigo para a sua reorganização, como base logística, de recrutamento e treino de jovens raptados", descreveu o brigadeiro responsável pelas operações militares no norte do país.

"Viveram aqui com dezenas, senão centenas de civis raptados, usados na sua maioria como escravos sexuais [no caso das mulheres], escudos humanos, força de trabalho e coletores de informação sobre a movimentação de tropas", acrescentou.

Agora, sublinhou, o "combate ao terrorismo avança".

"Não é sustentável falar de segurança sem desenvolvimento económico", justificou logo depois a propósito do percurso feito com jornalistas pela via aberta por entre o mato denso que antes ocultava os grupos insurgentes.

A intervenção "permite materializar o apoio logístico e de abastecimento" às tropas que dão segurança ao território, mas também oferece uma nova esperança à população, destacou.

A ligação deverá continuar para povoações do litoral, como Cogolo, Quiterajo ou Mucojo, que nos últimos quatro anos sofreram com ataques violentos e corte de vias de acesso.

As perseguições contra os grupos armados continuam e nos últimos sete dias foram abatidos quatro líderes.

"Todos eram líderes" e entre eles há moçambicanos e estrangeiros, acrescentou, apesar de Saranga reconhecer ser difícil descortinar as identidades de cada qual.

O que dá como certo é que os rebeldes já não têm "grandes bases".

"O que podem ter são esconderijos", refúgios temporários enquanto estão em fuga da ofensiva militar - uma fuga que os tem levado a fazer ataques mais a sul, em direção a Nampula.

Hoje foi possível alcançar Catupa em segurança, mas há dois meses, logo após a conquista aos insurgentes, os riscos eram maiores.

As Forças Armadas e de Defesa de Moçambique (FADM) tiveram de fazer algumas operações de desminagem no local, revelou Omar Saranga, e apreenderam todo o tipo de material.

Havia cabanas com roupas, motos, computadores e outros equipamentos, além de armamento.

A reabertura de vias de acesso, como o corredor que hoje serviu de reabastecimento logístico, pretende mostrar uma "visão holística" para tirar a região do conflito.

Uma declaração que surge depois de o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, ter apelado na quarta-feira às petrolíferas para retomarem as obras dos projetos de gás na região - suspensas depois do ataque armado a Palma, em março de 2021.

O chefe de Estado considera que as notícias de violência noutros locais do norte são fruto de ataques fortuitos de agressores em fuga, depois de desfeita a rede que até então colocava os projetos em risco.

O brigadeiro que comanda as operações no norte de Moçambique mostra-se igualmente confiante.

A via até Catupa começou a ser aberta em 13 de agosto e liga a Estrada Nacional 380 (o eixo asfaltado que junta o norte ao sul da província) na localidade de Quinto Congresso, até ao Caminho Regional 762, no litoral, entre Mucojo e Quiterajo.

A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por violência armada, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

A insurgência levou a uma resposta militar desde há um ano com apoio de forças do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), libertando distritos junto aos projetos de gás, mas levando a uma nova onda de ataques noutras áreas, mais perto de Pemba, capital provincial, e na província de Nampula.

Há cerca de 800 mil deslocados internos devido ao conflito, de acordo com a Organização Internacional das Migrações (OIM), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.