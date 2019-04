Moçambique. Vacinas chegadas agora são a grande esperança contra a cólera

As 900.00 vacinas chegadas agora serão ministradas oralmente e de forma gratuita a todas as pessoas que se dirijam aos centros de saúde, não só na cidade da Beira, mas noutras capitais de distrito.



Embora as condições sejam muito precárias nos centros de saúde, são-no ainda mais nas províncias, com muitas pessoas a viverem ao relento e sem água potável, e portanto mais sujeitas a serem contaminadas pela cólera e por outras doenças, como a malária.