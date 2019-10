Moçambique. Votação está a decorrer "normalmente" mas com alguma "morosidade", diz ONG

Maputo, 15 out 2019 (Lusa) --A Organização Não-Governamental (ONG) moçambicana Sala da Paz considerou hoje que a abertura das mesas de votação das sextas eleições gerais moçambicanas está a decorrer "normalmente" em todo país, mas admitiu alguma "morosidade", nalguns locais

"De forma geral, o que observamos desde a abertura das mesas de votação é que está a decorrer normalmente e, claro, com alguma morosidade em algumas mesas", disse à imprensa Ndzira de Deus, representante da Sala da Paz.

Ndzira de Deus disse que houve também atraso na entrega das urnas, que houve boletins de votos preenchidos, e "alguns ilícitos" que já estão a ser observados.

A Sala da Paz lamenta o facto de alguns observadores de partidos políticos e da sociedade civil não estarem credenciados, para acompanhar o processo.

O processo está a decorrer "tranquilamente", disse, acrescentando que os órgãos eleitorais estão a responder devidamente as irregularidades apontadas.

Segundo as informações recolhidas pela ONG, nas províncias de Cabo Delgado e Inhambane os observadores "devidamente identificados" foram impedidos de trabalhar, alegadamente por falta de credencial.

Na província de Tete, nos distritos de Marara e Chiuta, e parte da cidade de Tete os observadores não são permitidos trabalhar por não terem se apresentado nas sedes distritais do STAE (Serviço Técnico de Administração Eleitoral), aponta.

Até agora, a maior afluência de votantes é masculina, acrescenta a responsável.

Há uma presença maioritária de fiscais da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) e Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) nas salas de votação.

A plataforma reporta que algumas mesas abriram com insuficiência de material como urnas e selos, casos de boletins preenchidos em condições não esclarecidas e repetição de voto.

A Sala da Paz recorreu às informações partilhadas pela sua equipa espalhada ao longo do país, órgãos de comunicação, e as plataformas nas redes sociais criadas para o efeito.

Um total de 13,1 milhões de eleitores moçambicanos vão escolher na terça-feira o Presidente da República, 250 deputados do parlamento, dez governadores provinciais e respetivas assembleias.

As sextas eleições gerais de Moçambique contam com quatro candidatos presidenciais e 26 partidos a concorrer às legislativas e provinciais, sendo que só os três partidos com assento parlamentar no país (Frelimo, Renamo e MDM) concorrem em todos os círculos eleitorais.