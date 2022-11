Moçambique.Juiz começar a ler sentença com 1.388 páginas

"Temos uma sentença de 1.388 páginas" resultado de um processo com "um volume de mais de 30 mil páginas", disse Efigénio Baptista.

Baptista falava no início da divulgação do acórdão, que arrancou hoje na cadeia de máxima segurança de Maputo, conhecida como BO.

O magistrado considerou imperativa a leitura na íntegra de toda a decisão para evitar que o veredicto seja alvo de contestação judicial por "irregularidades".

Admitiu ser possível terminar a leitura da sentença em quatro dias e não cinco como o tribunal avançou na última semana em conferência de imprensa.

"Vamos fazer de tudo para acabar a leitura da sentença em quatro dias, mas se não for possível acredito que vamos acabar em cinco dias", enfatizou.

Advogados de alguns dos 19 arguidos do processo consideraram normal o prazo inédito de cinco dias de leitura da sentença, argumentando com a complexidade e extensão do processo.

"É uma sentença que me parece longa e tinha de ser longa. São 19 réus [arguidos] e vamos estar aqui alguns dias a ouvir a sentença", disse aos jornalistas Abdul Gani, advogado do arguido Gregório Leão, antigo diretor do Serviço de Informações e Segurança do Estado (SISE).

O tribunal, prosseguiu, deve levar a decisão com serenidade, para evitar que seja impugnada devido a "nulidades".

Rodrigo Rocha, advogado de Cipriano Mutota, antigo oficial do SISE e arguido, também considerou aceitável a duração da leitura da sentença, tendo em conta a "grandeza do processo".

Por seu turno, Casimiro Duarte, bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique (OAM), entidade que atuou como assistente do Ministério Público na acusação, também considerou razoável o prazo da proferição do acórdão.

"Eu penso que é tempo suficiente, porque o processo também é muito complexo e bastante longo. Acho razoáveis os cinco dias", declarou.

Além de antigos dirigentes do SISE, Ndambi Guebuza, filho mais velho do antigo presidente moçambicano Armando Guebuza está entre os 19 arguidos.

São acusados pelo Ministério Público moçambicano de envolvimento num esquema que defraudou o Estado em mais de 2,7 mil milhões de dólares (2,6 mil milhões de euros) de dívida contraída junto de bancos internacionais, entre 2013 e 2014.

Os empréstimos foram avalizados pelo Governo da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), liderado então por Guebuza, sem conhecimento do parlamento e do Tribunal Administrativo.