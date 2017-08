Modelo britânica Chloe Ayling raptada em Itália para ser vendida como escrava sexual

RTP 07 Ago, 2017, 14:12 | Mundo

Chloe Ayling deslocou-se até Milão para participar numa sessão fotográfica, mas quando chegou ao local foi atacada por dois homens. A jovem modelo afirma ter sido drogada e transportada num saco. Foi levada até Borgial, uma vila isolada perto de Turim e seis dias depois foi libertada e entregue ao consulado britânico em Milão.



Num comunicado da polícia local e publicado pelo jornal italiano Corriere della Sera, a modelo afirma que “uma pessoa que estava a usar luvas pretas atacou-me por trás, pôs uma mão no meu pescoço e a outra na minha boca, enquanto uma segunda pessoa, que usava uma balaclava (uma máscara que tapa toda a cara menos os olhos) injetou-me no braço direito”.



“Perdi a consciência. Quando acordei estava a usar um fato cor-de-rosa e umas meias. Apercebi-me que estava no porta-bagagem de um carro, com os meus pulsos e tornozelos atados e a boca tapada. Estava dentro de um saco com apenas um buraco pequeno para conseguir respirar”, acrescentou Chloe Ayling.



A modelo britânica disse que gritou tanto que os raptores tiveram de parar o carro três vezes enquanto a transportavam. Quando chegaram ao local pretendido, Ayling ficou com as mãos e os pés amarrados a uma cómoda e teve de dormir no chão durante seis dias.



Os raptores tentaram vender a modelo britânica como escrava sexual por 300 mil dólares, aproximadamente 250 mil euros. O grupo tentou vendê-la através da dark web, uma parte “escura” da internet onde se encontram informações sobre venda de droga, pedofilia, informações confidenciais, entre outras.

De acordo com as autoridades locais, a modelo foi libertada no dia 17 de julho, perto do consulado britânico de Milão, quando os sequestradores descobriram que Ayling tinha um filho de dois anos.Lukas Pawel Herba, um polaco que vive no Reino Unido e um dos cúmplices neste crime, foi preso no dia 18 de Julho por suspeitas de rapto e extorsão.Os investigadores chegaram à conclusão de que Herba pertence ao grupo “Black Death”, uma organização envolvida no tráfico de pessoas naA polícia italiana está a trabalhar com as autoridades britânicas e polacas para continuar a investigar este tipo de casos.