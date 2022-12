Moderna anuncia resultados positivos para vacina contra cancro da pele

A Moderna anunciou que desenvolveu um estudo com 157 pessoas com melanoma, um dos tipos mais agressivos de cancro de pele, para testar a vacina que está a produzir e que conquistou resultados muito positivos.





O grupo que recebeu a vacina da Moderna combinada com o medicamento anticancerígeno Keytruda teve uma redução de 44% na taxa de recorrência do cancro e morte em comparação com os participantes do ensaio que receberam apenas o medicamento Keytruda.



Os pacientes que participaram no estudo foram submetidos a uma cirurgia para remover o tumor antes de receberem o tratamento.



A ação do mRNA consiste em entrar nas células imunitárias e instruir essas células a produzir proteínas específicas para ajudar a combater o cancro.



De acordo com o presidente executivo da Moderna, Stéphane Bancel, a empresa pretende realizar os ensaios de fase três no decorrer do próximo ano, envolvendo um número maior de doentes para confirmar a segurança e a eficácia da combinação da vacina com o Keytruda.





O objetivo da Moderna é que o regulador norte-americano FDA aprove o tratamento.



Além disso, Bancel garante que ainda em 2023 a Moderna vai testar a vacina não só em doentes com melanoma, mas também noutros tipos de cancro.



Stéphane Bancel garantiu que vê um “enorme potencial” para esta abordagem, com um mercado que pode superar a vacina desenvolvida em 2020 pela Moderna contra a covid-19.



O anúncio dos resultados preliminares positivos para a vacina de mRNA fez com que as ações da Moderna subissem quase 23% durante o dia de ontem.