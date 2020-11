Moderna anuncia vacina com 94,5% de eficácia no combate à Covid-19

O estudo desenvolvido pela empresa norte-americana envolve 30 mil voluntários. Metade recebeu as duas doses da vacina e os restantes um placebo. No total, foram registados 95 casos de infeção por Covid-19, dos quais apenas cinco tinham recebido uma vacina.O presidente da empresa de biotecnologia considera que este é um "marco muito importante na luta contra a pandemia".adiantou Stephen Hoge.“Esta vacina da Moderna é extraordinariamente empolgante e aumenta consideravelmente o otimismo de que teremos uma escolha de boas vacinas nos próximos meses”, disse Peter Openshaw, professor de medicina experimental no Imperial College London.“Saber que a vacina será eficaz é uma excelente notícia, mas ainda temos de completar o processo regulamentar”, sublinhou o presidente da empresa.A Moderna torna-se, assim, a segunda entidade a anunciar resultados que superam as expetativas, depois de a farmacêutica Pfizer ter também avançado que a sua vacina possui mais de 90 por cento de eficácia no combate à pandemia que já infetou 54 milhões de pessoas em todo o mundo e matou 1,3 milhões.Apesar de ambas as vacinas precisarem ainda de ser revistas por mais especialistas, oDa parte da Moderna - que recebeu um financimento de cerca de mil milhões de dólares por parte do Governo norte-americano -,. “, mas isso vai ser uma operação de trabalho contínuo”, acrescentou.Desta forma,– mais do que o necessário para os 330 milhões de residentes no país.

Vantagens em relação à da Pfizer

Segundo os responsáveis da Moderna, a vacina desta empresa apresenta vantagens em relação à da Pfizer. Uma das principais mais-valias da vacina da Moderna está na conservação., o que torna mais fácil a sua distribuição.Para além disso,

Dos 95 casos de infeção detetados no ensaio de Moderna, 11 foram graves e todos ocorreram entre voluntários que receberam o placebo e não a vacina. A maioria dos efeitos secundários foram leves a moderados.

A Moderna anunciou ainda que entre os 30 mil voluntários estão incluídas “muitas pessoas de alto risco ou idosas”, o que leva a empresa a mostrar confiança na eficácia da vacina em pessoas que pertencem aos grupos de risco. Dos 95 casos de infeção registados, 15 eram de voluntários com idade igual ou superior a 65 anos. No entanto, o presidente da empresa de biotecnologia sublinha que são necessários mais dados para perceber se a eficácia é “consistente”.

“Vamos precisar de muitos mais dados e um relatório completo para perceber se o benefício é consistente em todos os grupos, especialmente os idosos. Mas isto é definitivamente um progresso encorajador”, disse Stephen Evans, professor de farmacoepidemiologia da London School of Hygiene & Tropical Medicine.