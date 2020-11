Moderna quer autorização para comercializar vacina nos EUA e Europa

A informação foi avançada depois de a empresa ter obtido resultados com eficácia estimada em 94 por cento.



A Moderna divulgou que, dos 196 participantes no ensaio clínico que ficaram doentes com Covid-19, 185 pertenciam ao grupo placebo e apenas 11 receberam a vacina.



A eficácia calculada é de 94,1 por cento.



Nenhuma das pessoas que contraiu a Covid-19 teve sintomas graves.