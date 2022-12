Módulo de empresa japonesa segue para a Lua com sonda dos Emirados Árabes Unidos

Cabo Canaveral, Estados Unidos, 11 dez 2022 (Lusa) - Um módulo espacial de uma empresa de Tóquio foi hoje lançado com destino à Lua, através de um foguetão da SpaceX que também leva a primeira sonda lunar dos Emirados Árabes Unidos, de acordo com a Associated Press (AP).