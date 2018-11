Mogherini classifica de "oportunidade" a conferência sobre Líbia em Palermo

Lusa12 Nov, 2018, 21:30 | Mundo

Numa conferência de imprensa depois de se reunir com o ministro argelino dos Assuntos Exteriores, Abdel Kader Meshael, a responsável europeia disse que a política italiana considera a segurança no Mediterrâneo uma responsabilidade partilhada por todos os Estados, do norte e do sul.

"Não é possível fazer uma distinção entre a segurança no norte e no sul do Mediterrâneo. Temos uma segurança partilhada, como temos uma região partilhada", sublinhou a alta representante para a Política Externa da União Europeia.

"Estou particularmente interessada nas análises (da Argélia) sobre a situação no Magreb de no Sahel, que são zonas prioritárias da nossa ação comum e na nossa ação separada", afirmou.

Mogherini, que chegou ao meio dia para uma breve visita, de umas horas, a Argel, insistiu em que a Argélia e a União Europeia são "sócios naturais" e "interlocutores privilegiados" em matéria de segurança e de luta contra o terrorismo.

A chefe da diplomacia comunitária falou de um diálogo de alto nível UE-Argélia em matéria de segurança regional e de luta contra o terrorismo, iniciado em outubro de 2017 em Bruxelas, e que na sua opinião constitui uma "excelente oportunidade" para discutir sobre a cooperação noutras questões, como o tráfico de migrantes.

Antes de partir, Mogherini foi recebida pelo primeiro-ministro argelino, Ahmed Ouyahia, com quem trocou opiniões sobre a conferência de Palermo e outros assuntos de interesse estratégico regional, explicaram fontes diplomáticas.