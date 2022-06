Mohammed bin Salman visita a Turquia

As relações bilaterais vão estar no centro dos encontros entre Erdogan e o príncipe herdeiro saudita, num período em que a economia turca atravessa um momento crítico devido ao aumento dos preços dos alimentos e da energia, e à contínua desvalorização da lira turca nos mercados cambiais.Uma situação que, aliada ao descontentamento popular, também coloca em risco a reeleição do atual presidente turco nas eleições marcadas para junho de 2023.As relações com a Arábia Saudita, em crise desde o apoio de Erdogan aos protestos da Primavera Árabe, pioraram com o assassínio do saudita Jamal Khashoggi, jornalista e colunista do jornal "Washington Post", e opositor do regime de Riade. Khashoggi, que vivia nos Estados Unidos, foi assassinado no consulado da Arábia Saudita em Istambul, em 2 de outubro de 2018.