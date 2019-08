Moisés, o manifestante dos "cinco mandamentos` que `liderou` o protesto `religioso` em Hong Kong

Lusa31 Ago, 2019, 11:24 | Mundo

O cuidado na escolha de todos os acessórios para `encarnar` a figura bíblica esconde também a vontade de não querer ser identificado.

Um imperativo compreensível, sobretudo num protesto proibido pela polícia, mas que os manifestantes procuraram contornar sob o pretexto de uma iniciativa `religiosa`, para a qual não é necessária autorização das autoridades, explicaram os organizadores.

"Eu sou um mensageiro. O meu nome é Moisés e tenho uma mensagem para a polução de Hong Kong: são os cinco mandamentos", disse à Lusa durante o percurso que o levou até uma das ruas `cercada` pela polícia antimotim.

Os `mandamentos` são inspirados nas cinco reivindicações do movimento pró-democracia que tomou as ruas de Hong Kong desde o início de junho, com protestos que já resultaram na detenção de mais de 800 manifestantes.

"Retirem a lei `chinesa` da extradição; revoguem o termo motim; retirem todas as acusações que pendem sobre os manifestantes; criem uma comissão independente de inquérito [à atuação da polícia], e finalmente, o 5.º mandamento, verdadeira democracia para a população de Hong Kong", enumerou o manifestante, rodeado de pessoas que fizeram questão de o aplaudir, no final.

Os avisos das autoridades foram ignorados por largos milhares de pessoas que voltaram a encher as ruas no centro da ex-colónia britânica, administrada pela China desde 1997.

A ameaça de incorrerem em penas até cinco anos de prisão por desobediência e das detenções de figuras proeminentes da contestação, de ativistas a deputados do parlamento de Hong Kong, não afetaram a mobilização.

Um dos pontos de `peregrinação` foi a Catedral de São João, com muitos dos manifestantes a transformarem-se em `devotos fiéis` para reforçarem o cariz `religioso` da manifestação, para "rezar pelos pecadores`.

Os bancos de madeira da igreja anglicana foram oferecendo descanso aos manifestantes que iam entoando cânticos de inspiração religiosa, entre estandartes onde se podia ler "Sigam Cristo: Fé na cidade".

A manifestação terminou junto aos acessos para a residência da chefe do Governo de Hong Kong, Carrie Lam, cortados pela polícia antimotim.

Uma manifestante mais idosa ajoelhou-se, ou para rezar ou para meditar, a poucos metros das forças de segurança, munidas de espingardas, escudos e bastões.

`Moisés` juntou-se à idosa e, à distância, dirigiu-se aos polícias: "Deus abençoe a polícia de Hong Kong. Vocês serão protegidos do perigo. Tenham fé no vosso juramento".

Na quinta-feira, a polícia proibira a manifestação e a marcha convocada pela Frente Cívica de Direitos Humanos (FCDH), alegando razões de segurança.

Os ativistas políticos, que exigem entre outras reivindicações o sufrágio universal em Hong Kong, cancelaram a iniciativa e condenaram o que apelidaram de "violação de direitos básicos da população".

A FCDH apelou hoje à população que acenda uma vela ou a lanterna do telemóvel às 20:31 (13:31 em Lisboa), para "espalhar a luz da democracia por todos os cantos de Hong Kong".

Um horário escolhido para a iniciativa que associa, precisamente, o dia e o mês do dia em que hoje se assinalam cinco anos em que a China recusou o sufrágio universal em Hong Kong (mês 08, dia 31).

Numa longa publicação nas redes sociais, apenas em chinês, FCDH lembrou a capacidade de mobilização nos quase três meses de protesto, com milhões de pessoas nas ruas, num combate pela democracia que, sublinhou, dura há cinco anos, desde o movimento de desobediência civil conhecido como a "Revolução dos Guarda-Chuvas" que durou 79 dias.

Na sexta-feira, confrontada com as detenções policiais, a deputada pró-democracia Cláudia Mo disse em entrevista à Lusa que o Governo de Carrie Lam e a polícia estavam a "deitar combustível sobre o fogo" e, à semelhança da CFDH acusou as autoridades de estarem a `ferir de morte` o Estado de Direito, cerceando a liberdade de expressão.

Para além dos ativistas políticos Joshua Wong, Agnes Chow, Andy Chan, Rick Hui e Althea Suen, a polícia deteve também três deputados do parlamento.

A esmagadora maioria das acusações está associada à participação e incitamento a participar em manifestações não autorizadas, agressões a polícias e vandalismo.

Em Hong Kong tem-se assistido a uma escalada de violência e a um aparente impasse político, com a chefe do Governo a admitir chamar a si poderes reforçados face à situação de emergência que se vive no território e com a China a estacionar tropas na cidade vizinha de Hong Kong, Schenzen.