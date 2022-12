Moldova vai aumentar as despesas militares em 68% até 2023

Durante o Fórum de Integração Europeia em Chisinau, o ministro da Defesa moldavo disse que as despesas de defesa da Moldova aumentarão 68% no próximo ano, sobretudo para proteção do espaço aéreo, de acordo com o portal de informação Point.md.

"Para que ocorram mudanças reais, um orçamento militar normal deve ser de 1% a 2% do PIB ao longo de um período de 5-7 anos. Os recursos adicionais previstos para 2023 serão destinados a reforçar a proteção do espaço aéreo da Moldova", disse Nosatii.

O governo moldavo aprovou este aumento das despesas militares na sequência dos recentes alegados ataques de mísseis russos no país.

Ao relatar a iniciativa, Nosatii advertiu que "se destinarmos estes fundos à defesa antiaérea, não receberemos estes sistemas antes de um ano e meio".

"A Moldova não deixará de ser neutra, mas isto significa que o país deve cuidar da sua própria segurança. Temos de desenvolver o setor da defesa, incluindo a defesa aérea, ou aderir a várias iniciativas de defesa que surgiram a nível da UE", referiu Nosatii.

Em 06 de dezembro, a Moldova abriu um processo penal após um fragmento de míssil ter caído perto da cidade de Briceni, perto da fronteira ucraniana.

Este foi o segundo míssil russo a cair em território moldavo, depois de outro ter sido abatido pela defesa antiaérea ucraniana na cidade de Naslavcea, também perto da fronteira ucraniana, a 31 de outubro.

Anteriormente, a 10 de outubro, três mísseis russos sobrevoaram o território moldavo durante um ataque à vizinha Ucrânia.