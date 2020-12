Momentos de tensão no porto de Dover

Foto: John Sibley - Reuters

Milhares de camionistas e outros condutores continuam bloqueados no porto de Dover, no Reino Unido, mesmo apesar do Reino Unido e da França terem chegado a acordo, ontem à noite, para a reabertura das fronteiras. Só podem sair do país quando tiverem um resultado negativo à Covid 19.