Monções devastam campos de refugiados Rohingya

Cerca das 2h30 desta segunda-feira, a queda de uma parede de barro no campo de Kutupalong matou um menino de três anos e feriu a sua mãe, confirmou à CNN Rezaul Karim, do Ministério de Desastres e Socorro do Bangladesh.Espera-se que chuva intensa se prolongue nos próximos dias. A estação das monções dura habitualmente até outubro.



Após o aguaceiro, que até ao momento causou 21 deslizamentos de terras, “grandes áreas do campo estavam submersas”, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR). “A chuva caiu em lençóis durante toda a noite”, disse a porta-voz do ACNUR Caroline Gluck. “As pessoas vivem praticamente em castelos de areia”, acrescentou.



Muitas pessoas vivem em abrigos miseráveis e precários. As chuvas vão potencialmente pôr em perigo mais de 200 mil refugiados - dos cerca de 700 mil - que se encontram amontoados nos acampamentos ao longo da fronteira leste do país. Cerca de 300 abrigos estão degradados, de acordo com o Ministério de Gestão e Assistência a Desastres do Bangladesh.