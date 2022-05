Monkeypox. "Situação é preocupante" e exige "ação imediata dos países", alerta OMS

Para Tarik Jasarevic, porta-voz da OMS na Europa,do vírus.Em declarações ao diário espanholo responsável deixou, porém, uma mensagem de tranquilidade: “geralmente,, já que requer um contacto físico muito próximo”.“Este surto é controlável, já que o risco para o público em geral parece ser baixo”, assegurou.Ainda assim, a Organização Mundial da Saúde decidiu já alterar os planos sobre a recuperação da vacina contra o Monkeypox. “Até agora, a OMS só tinha melhorado a vacina contra a varíola como medida preventiva ou em pessoas de risco, como funcionários de laboratório ou socorristas”, que lidam diretamente com o vírus, explicou Jasarevic.“Estava programada a revisão das orientações [sobre a vacinação] com o Grupo de Especialistas em Imunidade em outubro deste ano, mas”, adiantou aoSegundo a OMS, a vacinação contra a varíola demonstrou proteger contra a varíola dos macacos., explicou o porta-voz da agência especializada em saúde.

Mais três países com Monkeypox elevam total para 21

Até terça-feira estavam confirmados 131 casos de varíola dos macacos por todo o mundo, com mais 106 casos suspeitos. Os países com mais contágios são, de momento, Espanha (com 40),e Reino Unido (20).As últimas nações a reportarem casos deste vírus foram– não contando com países africanos, onde o Monkeypox é habitualmente encontrado.“Durante os últimos anos temos visto surtos na República Centro-Africana, na República Democrática do Congo, na Nigéria”, referiu Tarik Jasarevic na entrevista. “Mase ver a propagação de pessoa para pessoa em países não endémicos”.Há, por isso, “a necessidade de entender os fatores que contribuem para a transmissão em países não endémicos”, isto é, em países nos quais a varíola dos macacos não atinge habitualmente a população.

Contacto com animais em países endémicos deve ser evitado

Falando numa “explosão de casos” esta semana, o porta-voz da OMS relembrou a importância de rastrear os mesmos e indicou que o “paciente zero” – o que terá iniciado a onda de infeções na Europa – ainda não foi encontrado.Assim sendo,. “Além do rastreamento dos contactos, deve fortalecer-se a procura de infeções ativas e vigiar-se as doenças exantemáticas (com manifestações na pele) na comunidade em geral, assim como em unidades de saúde”, aconselhou o especialista.“Qualquer paciente com suspeitas de varíola símia deve ser investigado, isolado e cuidado”, alertou ainda. “Todos os países devem estar atentos a pacientes que apresentem erupção vesicular incomum ou pústula e febre”.Jasarevic relembrou que os animais são um reservatório do vírus Monkeypox e, portanto,(como roedores, marsupiais ou primatas) e abster-se de comer animais de caça”.E, à semelhança do que foi aprendido globalmente devido ao novo coronavírus SARS-CoV-2, também neste caso deve manter-se a higienização das mãos com água e sabão ou desinfetante à base de álcool.