Montenegro promete a Zelensky obter "máximo apoio internacional" para Cimeira da Paz

I spoke with Portugal’s Prime Minister @LMontenegroPM to inform him about the frontline situation and Russia’s attempts to expand the war.



All attention is now focused on our ongoing defensive operations and contact with the military, necessitating the postponement of all… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2024

”, referiu o chefe de Estado ucraniano, numa publicação na rede social X.Segundo Zelensky, a cimeira sobre a fórmula da paz proposta por Kiev para a resolução do conflito com a Rússia, que decorrerá em 15 e 16 de junho na Suíça, foi discutida “em detalhe” pelos dois governantes.“Tem o potencial de ser o primeiro passo para restaurar uma paz justa”, frisou o Presidente ucraniano.

O porta-voz da Presidência ucraniana tinha adiantado na quarta-feira que Zelensky tinha cancelado todas as viagens ao estrangeiro nos próximos dias numa altura em que a Ucrânia enfrenta uma nova ofensiva russa na região de Kharkiv.

Zelensky adiantou ainda que informou Montenegro “sobre a situação da linha de frente e as tentativas da Rússia de expandir a guerra”.”, acrescentou.O anúncio de Kiev foi feito depois de as autoridades espanholas terem anunciado anteriormente uma visita de Zelensky a Madrid e de o Governo português ter dito que também estava em preparação uma deslocação a Lisboa.

Cancelamento da viagem de Zelensky mostra gravidade da situação

O cancelamento da visita do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mostra a “gravidade da situação” na Ucrânia, argumentam fontes diplomáticas europeias, quando a União Europeia (UE) avança para novo pacote de sanções à Rússia.”, declarou um alto funcionário europeu falando com jornalistas europeus em Bruxelas.“Estamos a continuar a apoiar a Ucrânia. Penso que o que vimos na semana passada e que será confirmado na próxima semana, no que se refere à utilização dos lucros inesperados dos ativos congelados [russos], mostra a nossa determinação em manter apoio contínuo”, acrescentou a mesma fonte diplomática europeia.

Rússia intensificou ataques em Kharkiv

A Rússia lançou na passada sexta-feira uma ofensiva surpresa contra a região de Kharkiv, cuja capital, com o mesmo nome e a segunda maior cidade da Ucrânia, está localizada perto da fronteira entre os dois países.A presidência ucraniana anunciou o envio de reforços para a região de Kharkiv, depois de uma parte das forças ter sido retirada de algumas posições devido aos avanços significativos das tropas russas., citado pela AFP.Na quarta-feira, os confrontos mais ativos estavam a ocorrer em Lukianti e Vovchansk, a norte de Kharkiv, onde as tropas russas conseguiram penetrar na semana passada pela primeira vez desde o início da invasão, no final de fevereiro de 2022.

Os avanços russos na região levaram à deslocação de mais de 7.500 pessoas nos últimos dias, incluindo mais de 560 crianças.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e “desnazificar” o país vizinho, independente desde 1991, após a desagregação da antiga União Soviética, e que tem vindo a afastar-se do espaço de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.

A guerra na Ucrânia já provocou dezenas de milhares de mortos de ambos os lados, e os dois beligerantes mantêm-se irredutíveis nas suas posições territoriais e sem abertura para cedências negociais.





c/Lusa