Moon promete "consolidar ainda mais" aliança entre Seul e Washington

"O meu Governo e eu trabalharemos com a nova Administração dos EUA para consolidar ainda mais a aliança entre a República da Coreia [nome oficial da Coreia do Sul] e os Estados Unidos e continuar a desenvolver fortes laços entre os nossos povos", disse Moon, segundo uma comunicação aos `media`.

Moon mostrou-se confiante de que o mandato de Biden irá prosseguir "o avanço no processo de paz na península coreana".

"Faremos tudo o que for possível para garantir que os valiosos êxitos alcançados até agora entre nós e a Administração do Presidente [Donald] Trump se transmitirão sem obstáculos à nova Administração dos EUA para que gerem ainda mais progressos", disse.

O regime norte-coreano iniciou em 2018 um processo de aproximação diplomática com Seul e Washington que incluiu três cimeiras entre o seu líder, Kim Jong-un, e o Presidente norte-americano, Donald Trump, que se converteu no primeiro inquilino da Casa Branca a reunir-se com um chefe de Estado da Coreia do Norte.

Moon agradeceu sempre os esforços de Trump para tentar alcançar um acordo de paz e a desnuclearização da península, embora vários livros, como os escritos pelo jornalista Bob Woodward ou pelo ex-conselheiro de Segurança Nacional John Bolton, tenham sublinhado a manifesta antipatia do Presidente norte-americano para com o executivo de Seul.

Além de forçar a renegociação do acordo de livre comércio entre Washington e Seul, Trump exigiu à Coreia do Sul que multiplicasse por cinco as suas contribuições anuais para a manutenção dos 28.500 militares norte-americanos destacados no seu território, ameaçando com a sua retirada.

Moon, que já felicitou Biden na sua conta na rede social Twitter no domingo, voltou hoje a felicitar o Presidente eleito e a vice-presidente eleita, Kamala Harris, prometendo "maior cooperação económica".

OS EUA, que combateram ao lado de Seul na guerra da Coreia (1950-1953), são o principal aliado militar da Coreia do Sul e o seu segundo parceiro comercial a seguir à China.