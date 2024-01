Moreira da Silva avaliou ideias para aumentar ajuda a Gaza

Numa nota publicada no "site" do Escritório das Nações Unidas para Serviços de Projetos (UNOPS), Jorge Moreira da Silva adiantou que esteve em Al-Arish (Egito) e em Gaza com a nova Coordenadora Sénior de Ajuda Humanitária e de Reconstrução para aquele local, Sigrid Kaag.

"Hoje, queria avaliar os desafios e identificar potenciais soluções operacionais para aumentar o volume, a velocidade e o impacto da ajuda a Gaza", salientou.

Segundo Moreira da Silva, antes de entrar em Gaza, o UNOPS teve "discussões construtivas" com o governo do Egito, representado pelos ministros dos Negócios Estrangeiros, da Defesa e da Solidariedade Social, e com a Cruz Vermelha daquele país africano.

Reconhecendo empenho e dedicação, o responsável realçou que, atualmente, o seu gabinete está, em conjunto com a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA), a "adquirir e a fornecer combustível para permitir a resposta humanitária em setores críticos como a saúde, a alimentação, a água, o saneamento e a higiene".

"Além disso, o UNOPS está a fornecer apoio operacional à equipa de ação contra as minas da ONU - melhorando a segurança das missões de alto risco da ONU e da OMS (Organização Mundial da Saúde) em Gaza, e trazendo colchões e cobertores para distribuição às comunidades afetadas", sublinhou.

Jorge Moreira da Silva garantiu ainda que, a partir do Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha), a ONU continua a "coordenar o acesso a Gaza através da unidade de coordenação de acesso".

"Em Gaza, a capacidade de fornecer até mesmo ajuda básica foi dizimada por intensas hostilidades, restrições à circulação, escassez de combustível e interrupções nas comunicações. Contra dificuldades inimagináveis, o UNOPS está empenhado em permanecer e ajudar o povo de Gaza, permitindo o acesso, aumentando a segurança e trabalhando para a paz e o desenvolvimento sustentáveis", precisou.