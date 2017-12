Morre congressista republicano norte-americano acusado de assédio sexual

Lusa14 Dez, 2017, 07:34 | Mundo

O médico legista do condado, Dave Billings, afirmou que a morte de Johnson foi causada por um único tiro, numa ponte de Mount Washinton, perto de Louisville, onde estacionou o automóvel. A autópsia deverá ser feita durante o dia de hoje, acrescentou.



Também o xerife do condado de Bullitt, Donnie Tinnell, e a televisão local WDRB, Johnson, de 57 anos, indicaram tratar-se de suicídio com um tiro, numa ponte de Mount Washington, perto de Louisville.



Na segunda-feira, Johnson foi acusado por uma mulher de a ter beijado e tocado sem o seu consentimento na noite de Ano Novo em 2012, quando ela tinha 17 anos. Na altura, a adolescente fez queixa na polícia, que investigou, mas fechou o caso, sem apresentar acusações.



Numa conferência de imprensa, realizada na terça-feira, na sua igreja em Louisville, Johnson negou as acusações, que considerou parte de uma campanha contra os republicanos norte-americanos.



Dan Johnson era um polémico pastor evangélico que foi eleito para a Câmara dos Representantes pelo Kentucky em 2016, pelo partido republicano.



Durante a campanha eleitoral comparou o então Presidente dos Estados Unidos Barack Obama e a primeira-dama Michelle Obama com primatas.



Dezenas de mulheres e alguns homens denunciaram nos últimos meses terem sido vítimas de agressões ou assédio sexual, num movimento já conhecido como "Me too" ("Eu também").



As denúncias, que começaram com o poderoso produtos de Hollywood Harvey Weinstein, abalaram o mundo do espetáculo, a política e os meios de comunicação.



Meia centena de produtores, atores, congressistas e jornalistas foram despedidos ou demitiram-se na sequência das denúncias.