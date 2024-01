Morre presidente do parlamento mais longevo da Coreia do Norte

A notícia foi divulgada após uma homenagem prestada, esta manhã, pelo líder norte-coreano, Kim Jong-un, junto ao caixão de Choe, "para expressar as mais profundas condolências pela sua morte".

"Kim prestou uma homenagem silenciosa a Choe Thae-bok, que realizou feitos notáveis na luta sagrada pelo desenvolvimento do Partido dos Trabalhadores e do Governo da RPDC [República Popular Democrática da Coreia, nome oficial da Coreia do Norte] com a sua lealdade ilimitada ao líder, o seu princípio revolucionário transparente e o seu espírito de serviço dedicado ao país e ao seu povo", escreveu a agência oficial.

A KCNA referiu ainda que Choe, que esteve à frente do parlamento ao longo de 21 anos, foi "um combatente revolucionário leal" aos antigos presidentes Kim Il-sung e Kim Jong-il, avô e pai do atual líder, respetivamente.

Além disso, foi um "veterano ativista político do partido e do Estado", acrescentou.

Nascido a 01 de dezembro de 1930 na província de Pyongan do Sul, no centro do país, Choe Thae-bok foi o presidente da Assembleia Popular Suprema que mais tempo permaneceu no cargo, entre 1998 e 2019.

Choe era fluente em inglês, alemão e russo, tendo ocupado ainda cargos de relevo na área da educação e das relações exteriores.

A última aparição pública foi em 2022, num evento para assinalar o aniversário da fundação da Coreia do Norte, a 09 de setembro.