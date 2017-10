Morre requerente de asilo em centro australiano para imigrantes na Papua Nova Guiné

Lusa02 Out, 2017, 02:49 | Mundo

A polícia da Papua Nova Guiné disse que o requerente de asilo, que estava alojado num centro em East Lorengau, situado perto da localidade de Manus, morreu na noite passada num hospital local, segundo a edição australiana do diário The Guardian.

A vítima, um tamil do Sri Lanka, que sofria de problemas mentais há vários meses e tinha sido reconhecido como refugiado, torna-se a sexta morte registada em Manus nos últimos quatro anos.

A morte ocorre uma semana depois que os primeiros 50 refugiados deixaram a ilha no âmbito de um polémico acordo subscrito pela Austrália com os Estados Unidos para que o país norte-americano acolha cerca de 1.250 imigrantes.

O centro de East Lorengau foi aberto de forma temporária no âmbito das preparações para o encerramento definitivo, no próximo dia 31 de outubro das instalações de Manus, declaradas ilegais pelo Tribunal da Papua Nova Guiné numa decisão no ano passado.

Além disso, no mês passado, um tribunal australiano aprovou que o Executivo de Camberra indemnize cerca de 1.300 imigrantes que se encontram ou estiveram detidos em Manus, em cerca de 70 milhões de dólares australianos (47 milhões de euros).

A ONU e organizações de defesa dos direitos humanos criticaram estes centros de detenção, qualificando de desumanas as precárias condições de vida dos que lá se encontram.

Muitos dos imigrantes retidos em Nauru e na Papua fugiram de conflitos como os do Afeganistão, Darfur, Paquistão, Somália e Síria, e outros escaparam à discriminação ou à condição de apátridas, como as minorias rohingya, da Birmânia, ou bidun, da região do golfo.