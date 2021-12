Morreu a atriz Betty White aos 99 anos

Betty White foi uma das atrizes com maior longevidade em Hollywood, sempre ligada à comédia. Fez parte da série de sucesso "Sarilhos com Elas" ou, na versão americana, "Golden Girls", juntamente com Bea Arthur, Rue McClanahan e Estelle Getty. White nasceu em 1922, em Oak Park, no Illinois.



Um sucesso mundial, que em Portugal teve transmissão na RTP. Para além de "Golden Girls, a televisão pública também transmitiu outro programa de sucesso da atriz, o "The Mary Tyler Show".



Teve, em 1954, o seu próprio programa, "The Betty White Show", em que era anfitriã do clássico formato de entrevistas e actuações musicais.