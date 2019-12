Morreu Ahmed Gaid Salah, chefe do exército da Argélia

Aos 79 anos, Ahmed Gaid Salah morreu esta segunda-feira, vítima de um ataque cardíaco. A morte do militar, que assumiu o cargo de líder do regime desde a demissão de Abdelaziz Bouteflika até às eleições presidenciais, ocorre no âmbito de uma crise política na Argélia, com protestos em massa a decorrerem há 44 semanas.