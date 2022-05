Morreu cardeal que revelou segredo de Fátima e silenciou pedofilia

Morreu o Cardeal Angelo Sodano antigo secretário de estado do Vaticano. Tinha 94 anos e foi vítima de complicações provocadas pela Covid-19 e de outras doenças de que sofria. De acordo com a agência de notícias italiana a condição de saúde do cardeal agravou-se nos últimos dias.