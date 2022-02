Morreu criança presa em poço desde terça-feira no Afeganistão

"Deixou-nos para sempre", publicou, na rede social Twitter, um conselheiro do Ministério do Interior afegão Anas Haqqani.

"Este é mais um dia de luto e dor para o nosso país", acrescentou.

#Immediate - Six-year-old Haidar lost his life after 100 hours of rescue operations.

Anas Haqqani, an adviser to the Interior Ministry at the scene of the operation in Zabul, confirmed that Haidar had died after being rescued from a well.

Aśvaka - Aswaka News Agency pic.twitter.com/8Iw7lA1S2m