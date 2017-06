Morreu jornalista francês ferido em explosão de mina na cidade iraquiana de Mossul

Lusa 20 Jun, 2017, 08:10 | Mundo

Stephan Villeneuve e outros dois jornalistas franceses ficaram feridos na explosão de segunda-feira, que resultou na morte do seu `fixer`, o jornalista curdo Bakhtiyar Addad, segundo a direção de informação da France Télévisions e a organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF).

O jornalista, que fez a cobertura de inúmeros conflitos em todo o mundo, preparava uma reportagem sobre a batalha de Mossul.

Apoiado por uma coligação internacional liderada pelos Estados Unidos, as forças iraquianas levam a cabo, desde outubro, uma grande ofensiva para expulsar o grupo extremista Estado Islâmico (EI) de Mossul, que foi tomada em junho de 2014.

Mossul, segunda cidade do Iraque, é o último grande reduto urbano do grupo terrorista no país.

Segundo a RSF, com estas mortes sobe para 26 o número de jornalistas mortos desde 2014 no conflito no Iraque.