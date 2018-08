Morreu Kofi Annan

RTP18 Ago, 2018, 10:47 / atualizado em 18 Ago, 2018, 13:11 | Mundo

Kofi Annan nasceu no Gana e foi o primeiro negro africano a assumir o papel de líder da ONU.



Cumpriu dois mandatos, de 1997 a 2006 e, mais tarde, foi enviado especial à Síria, onde liderou os trabalhos para se encontrar uma solução pacífica para o conflito.



Annan ganhou o Prémio Nobel da Paz, em 2001, pelos esforços humanitários que desenvolveu.





Morreu esta madrugada, num hospital, em Berna, na Suíça.







Kofi Annan visitou Portugal três vezes. Em 2005 foi condecorado pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, pelo empenho que demonstrou na questão de Timor Leste.









It is with immense sadness that the Annan family and the Kofi Annan Foundation announce that Kofi Annan, former Secretary General of the United Nations and Nobel Peace Laureate, passed away peacefully on Saturday 18th August after a short illness... pic.twitter.com/42nGOxmcPZ — Kofi Annan (@KofiAnnan) 18 August 2018 A mesma publicação assinala que o diplomata esteve acompanhado pela sua mulher e pelos três filhos nos últimos dias de vida.



“Kofi Annan era um estadista global e um internacionalista profundamente empenhado que lutou ao longo da sua vida por um mundo mais justo e mais pacífico. Durante a sua distinta carreira e liderança das Nações Unidas foi um defensor ardente da paz, desenvolvimento sustentável, dos direitos humanos e da justiça.”

Secretário-geral que viveu um dos períodos mais turbulentos da ONU

Kofi Annan, que fez a sua carreira profissional nas Nações Unidas, cumpriu dois mandatos como secretário-geral da ONU, entre 1 de janeiro de 1997 a 31 de dezembro de 2006.



Durante o seu mandato, Annan - que foi galardoado juntamente com a ONU com o prémio Nobel da Paz em 2001 - presidiu alguns dos piores fracassos e escândalos das Nações Unidas, sendo um dos períodos mais turbulentos desde a fundação da organização em 1945.



Liderou a organização durante o conturbado período da Guerra no Iraque (2003-2011), antes de ver o seu registo manchado por acusações de corrupção no caso "petróleo por comida" para o Iraque, tendo sido posteriormente ilibado.



Kofi Annan assumiu o cargo na ONU seis anos após o colapso da União Soviética e no seu mandato o mundo uniu-se contra o terrorismo após os ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos, mas depois dividiu-se profundamente com a guerra liderada pelos norte-americanos no Iraque.



O relacionamento com os Estados Unidos testou-o como líder diplomático mundial.





Do Gana para o Mundo

Kofi Atta Annan nasceu a 8 de abril de 1938, em uma família de elite em Kumasi, Gana, filho de um governador provincial e neto de dois chefes tribais.



O ex-secretário-geral da ONU compartilhou seu nome do meio Atta - "gêmeo" na língua Akan de Gana - com uma irmã gêmea, Efua.



Tornou-se fluente em inglês, francês e em várias línguas africanas, frequentando um colégio interno de elite e a Universidade de Ciência e Tecnologia em Kumasi.



Koffi Annan terminou a sua graduação em Economia no Macalester College em St. Paul, Minnesota, em 1961.



Em 1965, casou-se com Titi Alakija, de uma rica família nigeriana. Tiveram um filho, Kojo, e uma filha, Ama, mas separaram-se no final dos anos de 1970. Em 1984, Annan casou-se com Nane Lagergren, uma advogada sueca que lhe daria uma filha, Nina.



Após terminar a graduação nos Estados Unidos, partiu para Genebra, na Suíça, onde começou os seus estudos de pós-graduação em Relações Internacionais e lançou a sua carreira na ONU.



Kofi Annan foi responsável pelos recursos humanos das Nações Unidas, depois dos assuntos orçamentais e antes de, a partir de 1993, ser responsável pelas Operações para a Manutenção da Paz.



Quando chefiou o departamento de Manutenção da Paz, a ONU viveu dois dos episódios mais sombrios de sua história: o genocídio do Ruanda e a guerra na Bósnia.



Os capacetes azuis retiraram-se do Ruanda em 1994, sob o caos e a violência étnica. E, um ano depois, a ONU não conseguiu impedir as forças sérvias de massacrar vários milhares de muçulmanos em Srebrenica, na Bósnia.



Esses fracassos, escreveu Kofi Annan em sua autobiografia, "confrontaram-me com o que se tornaria o meu mais importante desafio como secretário-geral: fazer as pessoas entenderem a legitimidade e a necessidade de intervir em casos de flagrante violação dos direitos humanos ".



Quando Annan saiu das Nações Unidas, deixou para trás uma organização global mais preocupada com a manutenção da paz e na luta contra a pobreza, estabelecendo a estrutura da resposta do século XXI às atrocidades em massa e a ênfase nos direitos humanos e no desenvolvimento.



Já fora do cargo, Annan nunca saiu completamente da órbita da ONU, tendo retornado em cargos especiais, inclusive como enviado especial da Liga Árabe-ONU para a Síria em 2012.



O antigo secretário-geral da ONU permaneceu um poderoso defensor de causas globais através de sua fundação.

Guterres lembra "força que guiou o bem"

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, lembrou Kofi Annan como "uma força que guiou o bem".



"De muitas maneiras, Kofi Annan encarnou as Nações Unidas. Ele dirigiu a organização, no novo milénio, com dignidade e uma determinação inigualável", afirma António Guterres em comunicado.







Twitter, o atual secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirma que Annan foi uma força orientadora para o bem” e ”que se junta ao luto mundial por esta perda”.

E acrescenta que o líder da ONU que, “nestes tempos turbulentos e difíceis, o legado de um campeão global para a paz vai continuar a ser uma verdadeira inspiração para todos”.

Ramos Horta: “O seu nome será sempre recordado em Timor”

O ex-Presidente timorense, José Ramos-Horta, prestou hoje homenagem ao ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, cujo nome será sempre recordado em Timor-Leste por ter conseguido cumprir o seu compromisso de resolver o problema do território.



"Ele cumpriu com o seu compromisso em que disse que queria ver resolvido o conflito em Timor-Leste. Dinamizou a questão nomeando um representante especial, dinamizou encontros trilaterais, com a ONU, a Indonésia e Portugal", recordou Ramos-Horta.



"O nome dele ficará sempre recordado neste país. E espero que o nosso Estado se faça representar no seu funeral ao mais alto nível. Já alertei o Governo para ver como honrar Kofi Annan", disse Horta que enquanto Presidente atribui a Annan o galardão timorense mais alto, a Coroa da Ordem de Timor-Leste.



Recorde-se que coube a Kofi Annan, a poucos minutos das 00h00 de 20 de maio de 2002, entregar formalmente Timor-Leste aos timorenses numa cerimónia que marcou a restauração da independência do país.



Annan tinha supervisionou a assinatura do histórico acordo de 5 de maio de 1999 - entre Portugal e a Indonésia - que permitiu o referendo em que os timorenses escolheram ser independentes.



Horta, que conheceu Annan no início da década de 1980, recorda a sua "seriedade e serenidade" e que logo no seu primeiro discurso disse que queria ver a questão de Timor-Leste resolvida no seu mandato.



O líder histórico timorense deveria ter-se encontrado com Annan no próximo mês de setembro quando participaria, enquanto comissário, na Comissão Global sobre Política da Droga, que era liderada pelo antigo secretário-geral.



Ana Gomes lamenta morte de diplomata corajoso e honesto

A eurodeputada Ana Gomes lamentou hoje a morte do antigo secretário-geral da Organização das Nações Unidas Kofi Annan, dizendo tratar-se de um homem corajoso e honesto, com quem trabalhou no processo de independência de Timor Leste.



Kofi Annan, "um corajoso, honesto e decisivo secretário-geral da ONU! O mundo sente tremendamente a tua falta", escreveu a socialista portuguesa na rede social Twitter, sobre a morte do prémio Nobel da Paz de 2001.



RIP #KofiAnnan, brave, decent and decisive Secretary General of the @UN! The world misses you tremendously. It was an honour for me to work with you, namely on #Iraq under US bullying and in the process of liberation/independence of #TimorLeste. #Portugal bows to you! — Ana Gomes, MEP (@AnaGomesMEP) 18 August 2018 "Foi uma honra para mim trabalhar consigo, nomeadamente no Iraque sob ataque dos EUA e no processo de libertação/independência de Timor Leste. Portugal curva-se perante si", diz Ana Gomes dirigindo-se ao ex-diplomata Kofi Annan.



Entre 1999 e 2003, Ana Gomes foi responsável de missão e embaixadora em Jacarta, tendo participado no processo que levou à independência de Timor Leste e no restabelecimento das relações diplomáticas entre Portugal e a Indonésia.

Jorge Sampaio destaca “estatura intelectual”

O ex-Presidente da República, Jorge Sampaio, manifesta “mágoa” pela morte de Kofi Annan.



“São raras as pessoas que dificilmente imaginamos que possam um dia desaparecer, mas Kofi Annan era seguramente uma delas. A sua estatura intelectual e força moral, o seu dinamismo, a solidez da sua presença e convicções sempre se sobrepuseram ao sentido da vida efémera e à mortalidade própria dos humanos”, lê-se num



Jorge Sampaio, que em outubro de 2005, distinguiu o ex-secretário Geral das Nações Unidas com a Ordem da Liberdade, acrescenta que “o seu desaparecimento súbito provoca um sentimento de choque e injustiça que não são facilmente superáveis para quem teve o privilégio de privar com Kofi Annan em contextos diversos e durante vários anos”.



O Gana, país natal de Kofi Annan, decidiu decretar uma semana de luto nacional pela morte do antigo diplomata.