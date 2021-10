Morreu Max Stahl, autor da filmagem do massacre de Santa Cruz

Morreu o jornalista britânico que a gravou as imagens do massacre no cemitério de Santa Cruz em Timor-Leste. Max Stahl tinha 67 anos morreu de cancro num hospital australiano. As imagens que gravou em 1991 foram decisivas para a independência de Timor-Leste.