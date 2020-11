Morreu ministro sírio dos Negócios Estrangeiros Walid Mouallem

Chefe da diplomacia síria desde 2006, Mouallem já ocupava o cargo quando a guerra começou no país em 2011.

Apoio do poder do Presidente sírio, Bashar al-Assad, montra do regime no plano internacional, Mouallem era conhecido pelo sarcasmo e críticas ferozes aos países ocidentais, tendo atribuído sempre a causa da guerra no país a "uma conspiração" estrangeira.

No verão de 2011, alguns meses depois do início do conflito, Washington decretou sanções contra o responsável, que acusou de tentar "disfarçar atos horríveis do regime".

Na quinta e na sexta-feira surgiu em público, por ocasião de uma conferência organizada pela Síria, para debater o regresso de milhões de refugiados. Visivelmente enfraquecido, Mouallem foi ajudado a caminhar por dois homens, que o ladeavam ao entrar na sala.

O Governo de Al-Assad anunciou "com tristeza" a morte do "veterano da diplomacia", conhecido pelas "posições patrióticas honradas", de acordo com um comunicado divulgado pela agência de notícias oficial síria, Sana.

As cerimónias fúnebres vão realizar-se esta tarde em Damasco, cidade onde nasceu, precisou a Sana.

Mouallem ocupava também o cargo de vice-primeiro-ministro e, entre 1990 e 1999 foi embaixador em Washington, acrescentou.

A carreira diplomática levou-o também à Arábia Saudita, a Espanha e ao Reino Unido, tendo sido nomeado embaixador na Roménia em 1975.

Casado e pai de três filhos, Mouallem é autor de quatro obras de História, nomeadamente sobre a Síria ou o conflito palestiniano.