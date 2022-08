Morreu o antigo líder soviético Mikhail Gorbatchev

Mikhail Sergeevitch Gorbatchev nasceu a 2 de março de 1931, na cidade de Stravropol, e foi secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética durante 1985 e 1991, altura do colapso soviético.





As agências noticiosas russas TASS, RIA Novosti e Interfax adiantaram que a informação foi avançada pelo Hospital Clínico Central.





"Mikhail Gorbatchev morreu esta noite depois de uma luta contra doença prolongada", pode ler-se num comunicado do Hospital Clínico Central.



O antigo líder soviético vai ser enterrado em Moscovo, no cemitério de Novodevichy, ao lado da mulher Raisa, que morreu em 1999. A informação foi avançada pela agência TASS, citando uma fonte da família.







Gorbatchev foi o último líder da União Soviética, e foi um dos responsáveis pela Perestroika que permitiu a abertura do país para fora, quebrando a "cortina de ferro" que dividiu a Europa depois da II Guerra Mundial.



Em 1989, viveu a queda do Muro de Berlim e não conseguiu conter a desintegração da União Soviética que acabartia em 1991. Gorbatchev seria depois substituído no poder Boris Ieltsin.



A abertura na União Soviética, a 'Glasnost', levou a uma onda de críticas a partir de dentro do Partido Comunista e de nacionalistas que começaram a pressionar pela independência das repúblicas bálticas da Letónia, Lituânia e da Estónia.



Com a intenção de revitalizar osistema soviético com novas reformas económicas, Gorbatchev viu a situação política a fugir de controlo.



A 30 de junho, o economista liberal Ruslan Grinberg, visitou o antigo líder soviético no hospital e declarou: "ele deu-nos liberdade - mas nós não sabemos como vivê-la".