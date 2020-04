Morreu o ativista anti-apartheid Denis Goldberg

“Denis Goldberg faleceu esta quarta-feira, pouco antes da meia-noite.Vamos sentir a sua falta”, escreveu a família do ativista em comunicado.Goldberg nasceu em 1933 na Cidade do Cabo, capital da África do Sul, no seio de uma família judaica que tinha emigrado do Reino Unido. Em jovem, na escola, enfrentou por diversas vezes ataques antissemitas, o que terá contribuído para o despertar da sua consciência política., chegou a explicar o ativista em entrevista à Universidade da Cidade do Cabo.

Denis Goldberg estudou engenharia civil e em 1957 juntou-se ao Partido Comunista Sul-Africano, que tinha sido banido após o apartheid.

Em 1960 foi detido durante quatro meses por ter participado em protestos que se seguiram ao Massacre de Sharpeville, durante o qual a polícia abateu a tiro 69 manifestantes que contestavam pacificamente uma lei que impedia os negros da África do Sul de se deslocarem a certos locais.Depois de libertado,, fundado em 1912 com o objetivo de lutar pelos direitos da população negra da África do Sul.

Detido juntamente com Mandela

Em 1963 voltou a ser detido enquanto participava numa reunião de ativistas do Congresso Nacional Africano que decorria secretamente e foi acusado de organizar uma campanha de “revolução violenta”. Nessa reunião participava também Nelson Mandela, que foi então condenado a prisão perpétua.Mais tarde,“Era o mais novo entre os acusados e possuía um sentido de humor irrepreensível que, muitas vezes, nos levava ao riso em alturas inapropriadas”, contou, citado pelo Guardian.Denis Goldberg foi mantido durante mais de duas décadas em isolamento na Prisão Central de Pretória e apenas raramente era autorizado a receber curtas visitas da sua família.Foi libertado em 1985, altura em que viajou até Londres para reunir apoios na sua luta contra o. Em 2002 regressou à África do Sul.Em anos recentes,Foi na sua residência nesse subúrbio que acabou por morrer. Goldberg sofria de cancro do pulmão e diabetes., lamentou o jornalista da África do Sul Eusebius McKaiser.Já Sello Hatang, diretor-executivo da Fundação Nelson Madela, declarou que esse país africano perdeu “mais um verdadeiro patriota cuja vida foi dedicada à luta contra oe à construção da democracia”.