Morreu o francês a quem foi retirado o suporte básico de vida

A mulher e alguns dos irmão tinham pedido ao tribunal para acionar a lei que permite que se deixe de tratar doentes irreversíveis. Alegavam que era essa a vontade do antigo enfermeiro caso tivesse um desastre e ficasse em estado vegetativo.



Por outro lado, os pais, uma irmã e um irmão opuseram-se a esse pedido, acionando o tribunal noutro sentido.



Desde 2013 que se multiplicaram as decisões jurídicas contraditórias, ora de fim de tratamento, ora de continuação da alimentação e hidratação.



Este mês de julho os pais esgotaram todas as hipóteses de recurso em tribunal.



Os médicos do hospital de Reims retiraram a alimentação e a hidratação a dois de julho. Desde então Vincent Lambert estava com sedação profunda e contínua até que morreu esta manhã.

Este homem, de 42 anos, tornou-se oo símbolo de um debate político em França sobre morrer com dignidade.