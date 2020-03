Morreu Pérez de Cuéllar, antigo secretário-geral da ONU

“O meu pai morreu depois de uma semana complicada. Morreu às 20h09 [2h09 em Portugal] e descansa em paz”, anunciou Francisco Pérez de Cuéllar, filho do antigo secretário-geral das Nações Unidas, na emissora de rádio peruana RPP.

No país-natal, entre novembro de 2000 e julho de 2001, Pérez de Cuéllar acumulou as pastas de presidente do Conselho de Ministros e de ministro dos Negócios Estrangeiros do Executivo de transição de Valentin Paniagua.



It is with pride & joy that I wish former UN Secretary-General Javier Pérez de Cuéllar a very happy 100th birthday. On this momentous occasion, we at the UN draw on his example for inspiration & are deeply grateful for his many contributions and achievements as Secretary-General. https://t.co/3c5sFUVN68 — António Guterres (@antonioguterres) January 19, 2020

Nascido em 1920 na capital peruana,No passado dia 19 de janeiro, quando completou o centenário, o atual secretário-geral, António Guterres, endereçou-lhe um tributo.“É com grande orgulho e alegria que desejo ao antigo secretário-geral da ONU Javier Pérez de Cuéllar um centésimo aniversário muito feliz. Nesta ocasião auspiciosa, nós, na ONU, procuramos no seu exemplo a inspiração e estamos muito gratos pelos seus muitos contributos e conquistas como secretário-geral”, escreveu então na rede social Twitter o antigo primeiro-ministro português.Foi decisivo o papel desempenhado por Javier Pérez de Cuéllar no cair do pano sobre a guerra entre Irão e Iraque, que perdurou de 1980 a 1988. O

Em 1990, Pérez de Cuéllar fracassou nos esforços diplomáticos para evitar a primeira guerra do Golfo, precipitada pela invasão iraquiana do Kuwait.



Ao fazer um balanço do próprio currículo diplomático, Pérez de Cuéllar admitiu o orgulho de ter participado no processo de independência da Namíbia e mediado as negociações para o acordo de paz que pôs cobro à guerra Irão-Iraque.. Caída a administração deste último, envolvido num escândalo de corrupção, no final de 2000, chefiou um Governo de unidade nacional durante oito meses.O atual Presidente do Peru, Martin Vizcarra, já lamentou a morte de Javier Pérez de Cuéllar, descrevendo-o como um diplomata que “dedicou toda a vida à tarefa de glorificar o país”.

c/ agências