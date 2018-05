Morreu um dos mais consagrados líderes da oposição em África diz politóloga

Lusa03 Mai, 2018, 23:37 | Mundo

Segundo a professora da Universidade Católica de Moçambique, o presidente da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) que hoje morreu, aos 65 anos, ficará para a história como uma figura carismática mas não consensual no país.

"Em termos de líderes de partidos da oposição da SADC (Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral), e em África, é um dos nomes que mais conseguiu consagrar-se como líder da oposição. Nunca chegou a Presidente, como sabemos, mas como líder da oposição, foi, mesmo em relação a outros países, um líder que, em tempo de guerra e, depois, em tempo de paz, subsistiu a um ambiente de partido dominante", salientou, em declarações à Lusa.

"Era um líder amado por cerca de metade da população de Moçambique, mas temos a outra metade com mágoas e com recordações negativas do período de guerra. Portanto, será sempre uma figura que aglomera muitos moçambicanos simpatizantes da causa e daquilo que foi a Renamo, mas sempre com a antítese do lado dos apoiantes da Frelimo, uma figura respeitada por alguns setores da sociedade, mas sempre com esta divisão que Moçambique nunca conseguiu ultrapassar", defendeu.

Sobre se quem lhe suceder na presidência da Renamo terá a tarefa facilitada ou dificultada, enquanto herdeiro do legado de Dhlakama, a docente considera que "é sempre muito difícil vir a seguir a uma pessoa assim: uma figura extremamente carismática, muito aglutinadora da população, sobretudo no centro e no norte do país, e com um historial como o dele".

"Ele foi um guerrilheiro, um líder da guerrilha durante quase toda a sua vida; a partir de 1992, com o acordo de paz, vem para Maputo e lidera o partido, mas sempre com esta combinação de líder partidário e líder de combate, como homem de estratégia e de guerrilha. Portanto, será sempre difícil substituí-lo, não só pelas suas características pessoais como também pelo tempo que esteve à frente do partido", explicou.

Para a politóloga, em termos de legado, pode-se comparar Afonso Dhlakama "um bocadinho" com Jonas Savimbi, o histórico líder da oposição em Angola.

Dhlakama "não morre em combate; ele assina um acordo de paz em 1992 - portanto, passa da guerra para a paz - e depois tem estes anos, desde 2012, em que volta [a insurgir-se], já mais velho: Quando não se esperava que voltasse a haver um conflito em Moçambique, é ele próprio que volta para o mato e a liderar outra vez uma operação de regresso quase à guerrilha. E essa é uma situação de que, em África, não existem muitos casos", observou.

"Temos casos de líderes que nunca saíram do mato, mas não de líderes [de movimentos da oposição] que assinam acordos de paz, vão para a cidade durante 20 anos e depois, descontentes com o caminho que o seu processo de paz levou, voltam eles próprios ainda em vida para o mato, e a reiniciar um processo de negociação, que era o que Afonso Dhlakama estava agora a fazer", frisou.

Agora, comentou, "por aquilo que ele também estava a representar nas negociações, veremos o que irá acontecer".