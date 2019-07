Morreu Yukiya Amano, diretor da Agência Internacional de Energia Atómica

Carlos Santos Neves - RTP22 Jul, 2019, 18:05 / atualizado em 22 Jul, 2019, 18:16 | Mundo

Doente há vários meses, Amano morreu na passada quinta-feira. Por vontade da família, a notícia só agora foi confirmada pela Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA).



Yukiya Amano foi nomeado em 2009 para a sucessão do egípcio Mohamed ElBaradei. Seria reconduzido em novembro de 2017.

Inspeções ao Irão

Perante as consequências do abandono norte-americano do acordo de 2015, as autoridades de Teerão começaram a pôr de parte, em julho, algumas das regras a que estavam vinculadas, no que diz respeito ao programa nuclear da República Islâmica.



c/ agências

O diplomata japonês cumpria o terceiro mandato à frente da AIEA, agência das Nações Unidas sediada em Viena.. Yukiya Amano preparara mesmo uma carta a remeter aos colaboradores, congratulando-se com “resultados concretos” alcançados sob a sua liderança., sob os auspícios do então Presidente democrata dos Estados Unidos, Barack Obama. Pacto rejeitado em toda a linha pelo sucessor, Donald Trump.O vice-ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros Abbas Araghchi esteve entre as primeiras personalidades internacionais a prestar tributo a Yukiya Amano, reconhecendo-lhe “competências profissionais” e “habilidade”., assim como a “capacidade de tomar decisões esclarecidas nas circunstâncias mais difíceis”.A partir de Washington, o conselheiro da Casa Branca para a Segurança Nacional, John Bolton, apontou o “compromisso inigualável” de Amano para com “uma energia nuclear pacífica”.Entre os nomes dados como favoritos para a sucessão de Yukiya Amano estão os do romeno Cornel Feruta, atual coordenador do gabinete do diretor-geral, e de Rafael Grossi, representante diplomático da Argentina na agência.. E há um calendário: a desvinculação iraniana alargar-se-á a cada 60 dias, até à denúncia, no limite, do acordo de Viena de 2015 e do próprio Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP).Ao abrigo do protocolo adicional ao TNP assinado há quatro anos, o regime dosaceitou abrir o país a inspeções regulares da AIEA, num processo que Yukiya Amano chegou a considerar o mais rigoroso do mundo.O ministro português da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, lamentou a morte de Yukiya Amano, descrevendo-o como um “verdadeiro exemplo” de diplomacia científica.