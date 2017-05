Mortalidade infantil na Venezuela aumentou 30 por cento em 2016

Lusa 11 Mai, 2017, 07:40 | Mundo

O maior número de óbitos foi registado nos estados de Zulia (noroeste), com 1.409 casos, e em Carabobo e Aragua (ambos no centro), com 928 e 888, respetivamente. Seguiram-se Bolívar (sudeste) com 802, e Distrito Capital (centro), com 735, de acordo com os mesmos dados.

Entre as principais causas de morte figura a sépsis neonatal, pneumonia, a doença das membranas hialinas e o nascimento prematuro.

O relatório contabilizou 756 casos de mortalidade materna, o que traduz um aumento significativo de 65,79% em relação ao ano anterior.

O Ministério da Saúde da Venezuela informou ainda da ocorrência de 324 casos de difteria e de 59.348 casos de Zika no ano passado.

O documento registou 29.263 casos de dengue em 2016, a esmagadora maioria dos quais "sem sinais de alarme", bem como de 240.613 de malária, cujo número subiu 76,4% comparativamente a 2015.

A Sociedade Venezuelana de Infetologia (SVI) tem vindo a exigir ao Governo que informe os médicos e a população em geral sobre os quadros infeciosos que existem no país, especialmente durante os últimos dois anos devido à deterioração do sistema de saúde venezuelano.