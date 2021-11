Morte 31 migrantes. Boris Johnson convoca reunião de emergência

O primeiro-ministro britânico convocou reunião de emergência com os conselheiros do Ministério do Interior, dos Negócios Estrangeiros e das Forças Armadas na sequência da tragédia desta quarta-feira no Canal da Mancha. Johnson aponta o dedo aos traficantes, que vê como principais responsáveis por estas tragédias.