Morte de Frederik de Klerk. A conversão do último Presidente branco da África do Sul

O último Presidente branco da África do Sul, Frederik de Klerk,e que criara o sistema do apartheid em 1948 e de toda a ala conservadora do parlamento sul-africano ao anunciar a libertação de Mandela quando este cumpria pena de prisão perpétua por ter lançado a luta armada contra o sistema de segregação racial na África do Sul.Em entrevista exclusiva ao jornalista da RTP António Mateus, que acompanhou durante dez anos no terreno todo o processo de erradicação do, de negociações do fim do aparheid, a eleição de Mandela como primeiro Presidente não-branco da África do Sul e todo o mandato deste como chefe de Estado, Frederik de Klerk, expôs-se como ser humano, de uma forma rara num homem que sempre resguardou o seu lado privado., incluindo uma, registada no 10.º aniversário do fim o apartheid, em que ambos caminhavam de mão dada, com Mandela sorridente, amparado pelo homem com que partilhou o prémio Nobel da paz de 1993 mas tantas vezes, durante o processo de negociações, trocou acusações graves., destacou, enquanto segurava a fotografia em causa.

Filho de um ministro que promulgou diversas leis do apartheid e sobrinho de um Primeiro-ministro que consolidou esse mesmo sistema,"Tinha de ser feito algo para evitar uma catástrofe", sublinhou, ao revelar o que o levou a iniciar o fim dopouco depois de assumir a presidência em 1989, apesar da oposição da maioria da liderança nacionalista.

Na hora da morte, o movimento racista negro Economic Freedom Front (a terceira força política do país) ameaçou lançar protestos violentos na África do Sul, caso o governo liderado desde 1994 pelo Congresso Nacional Africano (ANC), conferisse honras de Estado ao funeral de De Klerk, conforme é protocolar a todos os antigos Presidentes.





Perante a insistência da RTP, sobre a solidez da sua viragem reformista, particularmente quando isso implicou anular toda uma estrutura legislativa que não só apoiara até recentemente, como fora assinada pelos seus parentes, de Klerk foi perentório: "Revoguei muitas leis aprovadas pelo meu pai mas estou convencido que ele teria apoiado o que eu fiz, que teria percebido ser chegada a hora da mudança e que falháramos em promover a justiça e não creio que ele s tenha revirado no túmulo".



Questionado sobre a forma como se manteve irredutível perante a acusação de traição e ameaças recebidas de muitos que tinham apoiado a sua escolha como presidente, assumiu:Apesar de o Presidente Cyril Ramaphosa, antigo braço-direito de Mandela e negociador-chefe do fim do apartheid pelo ANC, ter aberto a porta a tal distinção e enaltecido o contributo de De Klerk na pacificação do país, a família enlutada optou pela discrição e serenidade; o último presidente branco da África do Sul será cremado, em cerimónia privada, no próximo dia 21.