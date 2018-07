Morte de jovem atingido pela polícia incendeia Nantes

RTP04 Jul, 2018, 12:47 / atualizado em 04 Jul, 2018, 14:19 | Mundo

A atuação da polícia acabou por inflamar três bairros da cidade francesa de Nantes. Foram incendiados carros, um centro comercial e uma biblioteca. Às forças de segurança foram arremessados “cocktails molotov”.





O jovem foi atingido no pescoço e morreu ao chegar ao hospital.



Rosário Salgueiro, correspondente da RTP em França



As autoridades receberam ordens para levar o jovem até à esquadra, mas o suspeito recusou-se, acabando por bater com o carro e ferir um polícia.“O condutor, fingindo que ia sair do veículo, agrediu um agente”, alegou Jean Christophe Bertrand, diretor do departamento da polícia local. “Um dos agentes disparou e atingiu o jovem que, infelizmente morreu”, acrescentou o responsável.Johanna Rolland, governadora de Nantes, pediu a abertura de uma investigação para determinar em que circunstâncias o polícia usou a arma.Em 2005, também em Nantes, dois menores morreram eletrocutados por se esconderem numa central elétrica enquanto eram perseguidos pela polícia. Os dois agentes envolvidos neste caso foram julgados por não darem assistência a uma pessoa em perigo, mas acabaram por ser absolvidos. O inquérito concluiu que as crianças não tinham cometido qualquer crime e que fugiram porque viram as autoridades.Em 2016, Adama Traoré estava com o irmão, Bagui, quando foi abordado pela polícia. Bagui foi levado pela polícia por suspeita de ligação a um caso. Traoré fugiu por não ter identificação e, horas mais tarde, estava morto. A família foi informada de que Adama Traoré, de 24 anos, sofria de uma infeção sanguínea e morreu de ataque cardíaco. Sob custódia policial, o corpo foi sujeito a duas autópsias que revelaram que morreu asfixiado. Um bombeiro disse à polícia que Traoré não estava a conseguir respirar, mas as forças de segurança disseram que estava a fingir.A polícia francesa é acusada de usar força excessiva em bairros mais pobres. Entre 2016 e 2017, o uso das armas de fogo aumentou para 54 por cento. No ano passado foram disparados 394 tiros - 14 resultaram em mortes e 100 em feridos.