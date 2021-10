Morte de Nhongo é "lamentável", mas tentativas de diálogo foram "infrutíferas" - enviado de Guterres a Moçambique

"Embora este seja um fim lamentável para a situação, reconhecemos os consideráveis esforços do Governo no sentido de recorrer a meios pacíficos para devolver a estabilidade à zona centro de Moçambique", lê-se num comunicado subscrito por Mirko Manzoni.

Segundo o responsável, "foram repetidamente abertas oportunidades para utilizar o diálogo em vez da violência, no entanto, estas revelaram-se infrutíferas".

"Há mais de dois anos que procurámos estabelecer relações com Nhongo e encorajámo-lo ativamente a regressar ao processo de desarmamento, desmobilização e reintegração (DDR)", decorrente do acordo de paz de 2019 entre o Governo da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) e a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), oposição, referiu Manzoni.

Mas a autoproclamada Junta Militar da Renamo afirmava-se como um grupo de guerrilheiros descontentes com o novo líder do seu partido (Ossufo Momade, sucessor de Afonso Dhlakama) e insatisfeitos com os termos do DDR, decorrente do acordo de paz.

Nunca houve diálogo, nem alinhamento com o processo de desmobilização.

"Na sequência dos sólidos progressos feitos até à data neste processo [de DDR] e da recente deserção dos principais membros da Junta, esperávamos que a situação fosse resolvida de forma pacífica", escreveu ainda o enviado de Guterres.

Mirko Manzoni terminou reiterando o "compromisso" de apoiar os esforços com vista a uma paz definitiva.

"Este acontecimento não nos dissuadirá na busca pela paz, devendo servir para nos juntarmos e redirecionarmos esforços com vista a permitir que os restantes combatentes se juntem ao processo de DDR e se juntem a uma vida de paz", concluiu.

As forças de defesa e segurança moçambicanas abateram hoje Mariano Nhongo pelas 07:00 (06:00 em Lisboa) numa mata do distrito de Cheringoma, província de Sofala, centro do país, durante uma troca de tiros com uma patrulha da polícia moçambicana, anunciou Bernardino Rafael, comandante-geral da polícia, em declarações a jornalistas em Maputo.

A autoproclamada Junta Militar da Renamo tem protagonizado ataques armados no centro de Moçambique que já provocaram a morte de 30 pessoas desde agosto de 2019.