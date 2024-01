Morte de número dois do Hamas aumenta risco de propagação da guerra no Médio Oriente

, disse o porta-voz do exército israelita, Daniel Hagari, na noite de terça-feira.O Hamas confirmou no canal oficial, Al-Aqsa TV, o ataque que provocou a morte de al-Arouri, vice-presidente do gabinete político do movimento islamita palestiniano, e de mais seis militantes, incluindo os guarda-costas do dirigente.Em reação ao ataque israelita, o primeiro-ministro libanês descreveu o sucedido como "um crime" que visa envolver o Líbano na guerra em curso na Faixa de Gaza.

Em comunicado divulgado na rede social X, Najib Mikati disse que “este novo crime israelita visa arrastar o Líbano para uma nova fase de confrontos depois dos contínuos ataques diários no sul, que causaram um grande número de mártires e feridos”.

, pediu ainda o líder libanês, ao mesmo tempo que acusou Israel de recorrer à “exportação dos seus fracassos” na Faixa de Gaza para a fronteira sul do Líbano, com vista a impor “novas realidades” de guerra.Israel “não se cansou de matar e destruir toda a gente, perto e longe”, prosseguiu Mikati, afirmando que o Líbano “está comprometido, como sempre esteve, com as resoluções internacionais” sobre este conflito.O líder libanês ordenou, horas depois, a apresentação de uma queixa urgente ao Conselho de Segurança da ONU.As Nações Unidas, por sua vez, consideraram. A porta-voz do secretário-geral da ONU apelou à máxima contenção de todas as partes., afirmou à comunicação social Florencia Soto Nino., acrescentou a porta-voz da ONU.Também em resposta ao ataque desta terça-feira, o porta-voz do Ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros, Nasser Kanaani, considerou que a morte do responsável do Hamas irá inflamar ainda mais a resistência contra Israel., afirmou o responsável, acrescentando que o ataque de terça-feira constitui uma violação da soberania e integridade territorial do Líbano.Também o presidente francês alertou para o perigo de alastramento do conflito. Emmanuel Macron sublinhou na terça-feira "queEm comunicado, a Presidência francesa confirmou que Macron teve uma conversa telefónica com o líder da oposição de Israel e membro do governo de emergência, Benny Gantz. O chefe de Estado francês expressou "profunda preocupação com o número muito elevado de mortes de civis e com a situação de emergência humanitária absoluta" na Faixa de Gaza.O presidente francês lembrou

Hamas "nunca será derrotado"

Após o ataque em Beirute, o líder político do Hamas afirmou que o movimento islamita palestiniano “nunca será derrotado”., disse Ismail Haniyeh num discurso televisivo.O dirigente do movimento radical palestiniano, residente no Catar, invocou a história da resistência e do movimento para defender que, após “o assassínio dos seus dirigentes”, o Hamas “torna-se ainda mais forte e determinado”., acrescentou.Haniyeh culpou “a ocupação sionista”, aludindo a Israel, pelo “assassínio cobarde” de líderes palestinianos e afirmou que

Entretanto, as Brigadas Ezzedin al-Qasam - braço armado do Hamas do qual al-Arouri foi cofundador - prometeram “uma resposta” à sua morte.





Também o grupo xiita libanês Hezbollah garantiu que "o assassínio" de Saleh al-Arouri “não ficará impune”., frisou o Hezbollah, em comunicado.