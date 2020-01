Morte de Soleimani. Ocidente pede contenção, Irão e aliados querem vingança

Caso o Irão avance com a ameaça de retaliação contra os Estados Unidos, deverá poder contar com vários dos seus aliados no Médio Oriente, alguns dos quais já condenaram o assassinato de Soleimani.Os grupos paramilitares xiitas iraquianos Asaib Ahl al-Haq e Hezbollah, assim como o partido iraquiano Organização Badr, são alguns dos que poderão aliar-se ao Irão, que chegou a treiná-los e financiá-los no passado. Estes grupos são liderados por homens com laços próximos a Soleimani.Sayyed Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah no Líbano, afirmou esta sexta-feira queJá na Palestina, o movimento Hamas considerou que, culpando os Estados Unidos pela situação.Também a Síria condenou a “agressão traidora e criminosa por parte dos Estados Unidos”. De acordo com uma fonte do Ministério sírio dos Negócios Estrangeiros, o país considerou que o ataque a Soleimani levará à instabilidade no Iraque.Do lado iraquiano, o primeiro-ministro demissionário, Adel Abdel Mahdi, advertiu que este assassínio vai "desencadear uma guerra devastadora no Iraque" e o grandeAli al-Sistani, figura principal da política iraquiana, considerou o assassínio "um ataque injustificado" e "uma violação flagrante à soberania iraquiana".O líder supremo do Irão,, enquanto o chefe da diplomacia considerou a morte "um ato de terrorismo internacional".

Ocidente pede contenção

Em contraste com os aliados do Irão, Rússia, Alemanha, França, Reino Unido e China alertaram para o inevitável aumento das tensões na região mas pediram às partes envolvidas que tentem reduzi-las e que sejam contidas., declarou o Ministério russo dos Negócios Estrangeiros. “Soleimani serviu com devoção a causa de proteger os interesses nacionais do Irão. Expressamos as nossas sinceras condolências ao povo iraniano”.O Ministério louvou ainda os esforços do general no combate a grupos terroristas na Síria e no Iraque e classificou de “inegáveis” os seus resultados na luta contra o autoproclamado Estado Islâmico.Na Alemanha, a porta-voz de Angela Merkel pediu contenção e uma redução nas tensões. “Estamos num ponto perigoso de escalada de tensões.”.O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros fez o mesmo pedido. “Desde esta manhã temos estado em contacto com os nossos parceiros britânicos e franceses e com outros países europeus para decifrar a melhor forma de acalmar a situação”, explicou Heiko Maas.Também o presidente Emmanuel Macron estará em contacto com outras potências para cumprir com a prioridade de “estabilizar a região”, de acordo com a secretária de Estado francesa para Assuntos Europeus. “Hoje despertámos num mundo mais perigoso”, declarou Amelie de Montchalin.Na China, o Ministério dos Negócios Estrangeiros pediu “de modo a evitar uma ainda maior escalada nas tensões”.

Ataque pode violar leis internacionais, diz ONU

#Iraq: The targeted killings of Qasem Soleiman and Abu Mahdi Al-Muhandis are most lokely unlawful and violate international human rights law: Outside the context of active hostilities, the use of drones or other means for targeted killing is almost never likely to be legal (1) — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) January 3, 2020

Agnes Callamard, ativista dos direitos humanos e especialista da ONU em execuções extrajudiciais, acredita que a decisão de Washington de assassinar Soleimani não cumpre com as leis internacionais.. As justificações legais para estas mortes não estão bem definidas e é difícil imaginar como alguma delas se pode aplicar neste caso”, afirmou Callamard.O general Abu Mehdi al-Muhandis, também morto esta sexta-feira no ataque que visou Soleimani, era uma figura chave da coligação de grupos paramilitares pró-iranianos no Iraque.“Para que possa ser justificada com leis internacionais dos direitos humanos, o uso de força potencialmente letal apenas pode acontecer quando estritamente necessário face a uma ameaça à vida”, explicou a especialista da ONU.“Por outras palavras, quem quer que tenha sido o responsável pela morte destes dois homens precisa de demonstrar que eles constituíam uma ameaça iminente para outros.”.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, avisou esta sexta-feira que "o mundo não pode permitir outra guerra no Golfo" e apelou aos líderes internacionais que mostrem “o máximo de contenção” neste momento em que o Irão pede vingança pelo ataque norte-americano.