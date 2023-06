Morte no Mediterrâneo. Catorze detidos no Paquistão

O naufrágio no Mediterrâneo levou à detenção de 14 pessoas no Paquistão por tráfico humano. As vítimas estavam na embarcação pesqueira que naufragou ao largo da costa grega na semana passada. Podem ter morrido mais de 500 pessoas.