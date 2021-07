Morte súbita de comandante de brigada israelita sob investigação

O incidente ocorreu na base militar Beit Lid no centro de Israel.

Sharon Asman colapsou enquanto corria ao lado de outros comandantes. As circunstâncias da morte estão a ser investigadas pela polícia militar israelita, apesar do óbito estar a ser atribuído a um incidente cardiovascular.

Asman tinha 43 anos e deixa pais, uma irmã, mulher e duas filhas. Ingressado em 1997 na Brigada Nahal, ocupou ao longo de 25 anos de serviço vários postos de comando, incluindo de combate, de administração e de treino, tendo lutado no Líbano e na Faixa de Gaza.







A morte de Asman foi lamentada por diversos políticos e militares israelitas, que destacaram o caracter exemplar e a carreira preenchida de sucessos do tenente-coronel, considerado "um herói", "um líder" e "um homem humilde" e "amável".





O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, enviou as condolências à família, considerando o tenente-coronel como “um dos melhores”, que “deu os seus melhores anos à segurança de Israel". "A sua morte prematura é um acontecimento infeliz e penoso”, acrescentou, de acordo com a imprensa israelita.

Um sonho comprido há dois dias



O tenente-coronel foi um dos primeiros solados israelitas a entrar em Gaza na guerra de 2004. Ferido em combate pouco depois recusou ser evacuado e liderou as operações do seu batalhão de infantaria contra os combatentes do Hamas em Beit Hanoun, esforço que lhe valeu um louvor.

O comando da Brigada Nahal de Infantaria, que junta serviço ativo e funções na Cisjordânia, era um dos seus sonhos.. Será desta forma que continuaremos a marchar em defesa do Estado”, prometeu Asman ao assumir as novas funções.

“Recebo este comando com um sentido de compromisso para com esta imensa missão. Esta é uma brigada onde lutei e, infelizmente, perdi amigos, comandantes e subordinados. Estamos prontos e desejosos de assumir qualquer tarefa. Seremos os primeiros na frente de todos os desafios, com um compromisso para enfrentar a missão e vencer. Iremos colocar a fasquia alta e garantir a sua elevação e que seremos relevantes”.





Ministro da Defesa louva amigo



”, referiu o ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, que conhecia pessoalmente o oficial.“Sharon liderou soldados de combate em todas as áreas do seu serviço. Era um soldado singular em toda a cadeia de comando”, acrescentou.“Lembro-me bem dele enquanto comandante de pelotão durante a Operação Orla protetora, e como um comandante que liderou soldados dentro da Faixa de Gaza. Estava sempre focado na missão e era exemplo do heroísmo e da paz interna que o caracterizavam tão bem.””, citou Gantz. “que contribuiu muito para a segurança de Israel. Envio as minhas mais profundas condolências à família”, disse Gantz.

Perda para Israel

O Presidente-eleito Isaac Herzog referiu-se à morte de Asman como uma “perda trágica”, juntando as suas condolências às de Gantz.O presidente Reuven Rivlin disse estar “de coração partido pelo terrível incidente” e classificou Asman comoO comandante do Comando Sul de Israel, o Major Eliezer Toledano frisou que a grande perda é sentida tanto pela família como por todo o país, que perdeu “”.O brigadeiro-general Saar Tzur, comandante da 162ªa Divisão Blindada chamou terça-feira a Asman “um comandante e um guerreiro”, quando este substituiu o tenente-coronel Israel Shomer como comandante da Brigada Nahal.“Juntamente com os comandantes da brigada e os seus soldados, irá elevar a brigada a um novo patamar e ao sucesso operacional”, disse Tzur.

Israel Shomer irá recuperar o seu posto com a morte do sucessor.











Sharon Asman participou em combates que garantiram a zona de segurança no sul do Líbano, foi oficial da Divisão Operacional da Brigada Nahal, comandante do 931º Batalhão Shaham durante a Operação Orla Protetora e comandante das Brigadas Etzion e Benyamin, entre outras posições de uma carreira preenchida.



Antes de ser nomeado comandante da Brigada Nahal servia na Divisão Operacional do Comando do Norte de Israel