Morticínio durante distribuição de ajuda em Gaza gera indignação internacional

A tragédia ocorreu no mesmo dia em que o Hamas anunciou que mais de 30 mil pessoas tinham sido mortas no território desde o início da guerra.para identificar os responsáveis.

O Conselho de Segurança da ONU reuniu-se de emergência no mesmo dia, à porta fechada, para discutir o assunto.

Segundo a ONU, 2,2 milhões de pessoas - a grande maioria da população da Faixa de Gaza - estão ameaçadas de fome, em especial no norte, onde os palestinianos relataram ter comido forragens ou abatido animais de tração para se alimentarem.

Esta sexta-feira, Emmanuel Macron expressou a "mais veemente condenação" pelas mortes de civis "visados por soldados israelitas", apelando à "verdade" e à "justiça".Já o ministro francês dos Negócios Estrangeiros pediu a realização de um inquérito independente. "Quero ser muito claro hoje, vamos exigir explicações e terá de haver um inquérito independente para determinar o que aconteceu", afirmou Stéphane Séjourné.Para o presidente norte-americano, a tragédia de quinta-feira poderá complicar as negociações para uma nova trégua antes do início do Ramadão, o mês de jejum sagrado para os muçulmanos, que começa a 10 ou 11 de março.

Há semanas que os mediadores internacionais - Catar, Estados Unidos e Egito - tentam obter um acordo para uma trégua de seis semanas, combinada com a libertação de reféns e prisioneiros palestinianos detidos por Israel, bem como a entrada em Gaza de uma grande quantidade de ajuda humanitária.

I am horrified by news of yet another carnage among civilians in Gaza desperate for humanitarian aid.



These deaths are totally unacceptable.



Depriving people of food aid constitutes a serious violation of IHL.



Unhindered humanitarian access to Gaza must be granted.