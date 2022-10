Morto quinto jornalista este ano nas Honduras

Edwin Josué Andino, de 23 anos, foi baleado no rosto à queima-roupa, disse a diretora da ONG de defesa da liberdade de imprensa Comité Hondurenho independente para a Expressão Livre (C-Libra) Amada Ponce.

Antes de ser morto, foi amordaçado com fita, uma característica nos homicídios de jornalistas no México e que simboliza o desejo de silenciar a imprensa, acrescentou.

A polícia disse que "indivíduos vestidos com uniformes semelhantes aos" da polícia militar, levaram pai e filho para fora de casa no bairro de Villafranca, a oeste de Tegucigalpa.

Ambos foram mortos a tiro, de acordo com a mesma nota policial.

O responsável do canal LTV Raul Morazan disse que Andino, colaborador durante dois anos da televisão, não tinha recebido ameaças de morte.

O Gabinete do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos nas Honduras condenou os dois homicídios, no Twitter, e instou as autoridades a "estabelecer sanções concretas contra os responsáveis".

"Este é o quinto jornalista a ser assassinado nas Honduras desde o início do ano", e o 98.º em 20 anos, se somarmos jornalistas, diretores de meios de comunicação e funcionários da imprensa, disse Ponce.

As Honduras são consideradas um dos países mais perigosos do mundo para os jornalistas, de acordo com as organizações de defesa da liberdade de imprensa. Mais de 90% dos homicídios de jornalistas ficam impunes.

Com uma taxa de 39 homicídios por 100 mil habitantes, quatro vezes superior à média mundial, as Honduras são também um dos países mais perigosos do mundo fora das zonas de guerra.